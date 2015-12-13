Вражеский огонь не стихает на двух направлениях: карта зоны АТО

Несмотря на провокации боевиков, день в зоне АТО на Донбассе прошел без потерь.

В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения, говорится в сообщении Информационно-аналитического центра.

На Луганском направлении не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

На Донецком направлении наблюдается продолжение напряженной ситуации. Вчера враг изменил фокус своих провокаций с Красногоровки на окраине Горловки. Прежде всего — это поселки Новгородское и Майорск, где боевики применили стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В то же время у Красногоровки было только одно нарушение режима прекращения огня с привлечением БМП. Также боевики активизировались в районе Светлодарской дуги у поселков Луганское, Мироновский и Зайцево. Так, в Зайцево зафиксирован обстрел со стороны боевиков из 82-мм миномета.

Неспокойно и вблизи Донецкого аэропорта, в частности в Песках, Опытном и Авдеевке, однако здесь боевики вели неприцельные обстрелы с целью спровоцировать наших бойцов на эскалацию конфликта. Такая же вооруженная провокация была зафиксирована у Марьинки.

На Мариупольском направлении наблюдается увеличение количества провокаций. Кроме двух с применением стрелкового оружия и гранатометов в Широкино, боевики дважды вели неприцельный огонь из пулеметов по позициям сил АТО у Гранитного, а также осуществили обстрелы из танка, БМП и 82-мм минометов в районе Новотроицкого.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики прицельно накрывали позиции сил АТО из гранатометов под Широкино.