Обозреватель о ситуации в Сирии: Иран сматывает удочки — России придется очень несладко

Вооруженный конфликт в Сирии, где третий год продолжается противостояние повстанцев и правительственных войск, на стороне которых выступила Москва, развивается для России крайне невыгодным образом.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что сегодня в Киев приезжает президент Польши Анджей Дуда. "Очень важный визит! Польша — наш основной друг и союзник в Европе и одновременно Польша — очень большой союзник США. Нам сам Бог велел идти и держаться вместе с Польшей. В Киеве обсудят продление санкций против России, нефтегазовые дела (ведь Польша становится крупнейшим энергетическим хабом Европы), сотрудничество и помощь нам в построении нашего "Военного Тигра"", — рассказал обозреватель, чего ждать Украине от визита польского лидера.

"Во вторник (госсекретарь США Джон) Керри летит в Москву. Основная тема — Сирия и судьба Асада. России в Сирии приходится очень не сладко. Иран — единственный союзник — сматывает оттуда удочки и говорит России "Сорри, но дальше — сами, сами.. Нам нельзя сильно ссориться со Штатами.. ведь нас ждут весной великие нефтяные дела", — пишет политический эксперт.

"В среду Конгресс может отменить действовавший 40 лет запрет на экспорт сырой нефти из США. Я про это подробно писал в апрельском посте. Наступает "Эпоха Теслы" и нефть — больше не фетиш и не сокровище", — подчеркнул политолог.

"В четверг-пятницу пройдет саммит ЕС и в его рамках мини-саммит Украина—ЕС. Судьба санкций против России, безвизовый режим для нас — вот, что нас интересует", — подытожил обозреватель.

Напомним, ранее председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в комментарии "Главреду", что развязанная против Украины военная агрессия России, ее вмешательство в вооруженный конфликт в Сирии, ведут к падению экономики РФ и ухудшению условий жизни простых россиян, а цена агрессии будет все выше.