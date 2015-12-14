Киев впервые посетит новый президент Польши: будет говорить о санкциях против России

В понедельник, 14 декабря, в город Киев с официальным визитом впервые после вступления в должность президента Польши прибудет Анджей Дуда.

Об этом говорится на сайте главы Украины.

В то же время в ведомстве уточнили, что политик пробудет в столице украинского государства два дня.

"Программа визита предусматривает переговоры Президента Украины Петра Порошенко с польским коллегой", — отметили чиновники.

Между тем в пресс-службе главы Польши сообщили, что он встретится и с премьер-министром Арсением Яценюком, а также спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом, пишет Радио Свобода.

"Дуда среди прочего будет говорить в Киеве о необходимости продления санкций Европейского союза против Российской Федерации", — утверждают журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину с официальным визитом посетил вице-президент США Джозеф Байден, который, в частности, выступил в Верховной Раде. Узнать больше о визите американского политика можно здесь.