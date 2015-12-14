Нардепов созывают на внеочередное заседание рассматривать госбюджет на 2016 год

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман на 17 декабря созывает внеочередное заседание парламента.

Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"На четверг созываю внеочередное заседание Верховной Рады. В эту пятницу, как только бюджет и связанные с ним законопроекты были поданы правительством в Верховную Раду, я дал поручение профильным комитетам рассмотреть их и подготовить предварительные выводы", — написал Гройсман.

По словам председателя ВР, "до конца года осталось мало времени, поэтому мы должны немедленно начать рассмотрение Государственного бюджета на следующий год и рассмотрение изменений в Налоговый кодекс".

"17 декабря бюджетный и налоговый пакеты должны быть представлены на пленарном заседании. Далее у нас будет возможность подать свои замечания и предложения. Сроки очень сжатые, но мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы выйти на принятие бюджета. От тех решений, которые, я надеюсь, будут найдены, зависит финансовая стабильность в стране", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять проект государственного бюджета на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП, что в абсолютных цифрах составляет 84 млрд грн.