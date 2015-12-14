Нардепов созывают на внеочередное заседание рассматривать госбюджет на 2016 год

14 декабря 2015, 22:37

На четверг спикер парламента созывает внеочередное заседание Верховной Рады.

Нардепов созывают рассматривать госбюджет

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман на 17 декабря созывает внеочередное заседание парламента.

Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"На четверг созываю внеочередное заседание Верховной Рады. В эту пятницу, как только бюджет и связанные с ним законопроекты были поданы правительством в Верховную Раду, я дал поручение профильным комитетам рассмотреть их и подготовить предварительные выводы", — написал Гройсман.

По словам председателя ВР, "до конца года осталось мало времени, поэтому мы должны немедленно начать рассмотрение Государственного бюджета на следующий год и рассмотрение изменений в Налоговый кодекс".

"17 декабря бюджетный и налоговый пакеты должны быть представлены на пленарном заседании. Далее у нас будет возможность подать свои замечания и предложения. Сроки очень сжатые, но мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы выйти на принятие бюджета. От тех решений, которые, я надеюсь, будут найдены, зависит финансовая стабильность в стране", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять проект государственного бюджета на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП, что в абсолютных цифрах составляет 84 млрд грн.

 

На четвер скликаю позачергове засідання Верховної Ради. Цієї п'ятниці, як тільки бюджет і пов'язані з ним законопроекти ...

Опубліковано Volodymyr Groysman 14 грудня 2015 р.
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Рада депутаты бюджет Гройсман парламент
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