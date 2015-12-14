Порошенко рассказал, почему в Евросовете продлят санкции против РФ

Москва пока не демонстрирует никакой готовности полностью выполнять Минские договоренности, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он сообщил на встрече с вице-министром обороны Республики Польша Томашем Шатковским, министром обороны Латвии Раймондсом Вейонисом, министром обороны Литовской Республики Юозасом Олекасом и министром обороны Эстонии Ханнесом Хансо, передает УНИАН.

Порошенко выразил надежду, что Европейский Совет, который состоится 17-18 декабря, продлит пакет санкций против Российской Федерации.

Отмечается, что на встрече также присутствовали секретарь СНБОУ Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель Главы АПУ Андрей Таранов.

Порошенко поблагодарил министров за поддержку в реформировании сектора обороны и безопасности Украины и помощи в лечении раненых, а также отметил важность дальнейшего развития украинско-польско-литовской военной бригады.

Президент также отметил, что Украина за короткий срок смогла продемонстрировать значительный прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны, и развития своих Вооруженных сил.

Во время встречи, глава государства уделил значительное внимание выполнению Украиной Минских договоренностей с целью "скорейшего прекращения огня и возвращению мира на Донбассе, начала политического процесса и возвращению украинского суверенитета над оккупированными территориями".

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержала санкции против России: европейские принципы нужно соблюдать.