Сербия начала переговоры о вступлении в ЕС

В понедельник, 14 декабря, в Брюсселе начались переговоры о вступлении Сербии в Евросоюза.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Глава сербского правительства Александр Вучич назвал начало переговоров "великим днем для Сербии". На переговорах обсуждаются вопросы внутреннего финансового контроля и отношений с Косово. Со стороны ЕС в переговорах участвуют председатель Совета ЕС Жан Ассельборн, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Иоханнес Хан, а также представители 28-ми стран-членов ЕС.

О начале диалога между Белградом и Брюсселем было заявлено в 2014 году.

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