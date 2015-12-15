В Запорожском облсовете УКРОП перешел в жесткую оппозицию к "широкой коалиции"

Сегодня, 15 декабря, представители фракции "Украинское объединение патриотов — УКРОП" покинули заседание Запорожского облсовета в знак протеста против так называемой широкой коалиции партий "Солидарность", "Самопоміч" и "Оппозиционный блок" и распределения должностей между ними в руководстве совета.

Отныне УКРОП будет в жесткой, бескомпромиссной оппозиции к "ширке" этих политсил, заявил председатель фракции УКРОП в облсовете Ярослав Гришин сегодня, во время заседания.

"Мы категорически против развития такого сценария, мы не претендуем при таком распределении сил на должности секретарей, председателей и заместителей председателей комиссий — мы будем находиться в жесткой и бескомпромиссной оппозиции к такому составу сил", — заявил Гришин, отметив при этом, что депутаты от УКРОПа изначально считали необходимым распределить руководящие должности комиссии между демократическими партиями, сохранив при этом их единство, и были готовы поддержать кандидатов от демократических сил на руководящие должности в областном совете.

По словам Гришина, 15 декабря стало днем ​​стыда в новейшей истории государства, ведь переговорный процесс относительно поддержки демократических кандидатов в областном совете был сорван руководством партии "Солидарность", которая пошла на тайную договоренность о распределении должностей с "Оппозиционным блоком".

При этом "укроповец" отметил, что коалиция "Солидарности" и "Самопомочі" с "Оппоблоком" стала очередным подтверждением того, что Запорожская область была фактически продана нынешней властью реваншистам, о чем свидетельствует ее бездействие во время последних местных выборов, когда фиксировались массовые фальсификации, системный подкуп избирателей и корпоративный шантаж со стороны "Оппозиционного блока".

"Мы считаем, что те люди, которые пришли к власти в Запорожье и в Украине, не имели никакого морального права перед погибшими героями Небесной Сотни, перед тысячами наших военных, погибших на Донбассе, объединяться с антиукраинской партией "Оппозиционный блок", — подчеркнул депутат.

Напомним, на 15 декабря запланировано тайное голосование за назначение зама, первого зама и председателя Запорожского облсовета. Ранее Гришин сообщил о тайной кулуарной договоренности между депутатами от фракций "Солидарность", "Самопоміч" и "Оппозиционный блок", по которой должность председателя облсовета получает представитель "Солидарности", его первым замом станет представитель "Оппоблока", а замом — выдвиженец "Самопомочі".

Фото: Facebook Ярослава Гришина