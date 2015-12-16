Обозреватель о визите Керри в Москву: мягкая капитуляция Путина продолжается

Вчерашняя встреча в Москве Владимира Путина и госсекретаря США Джона Керри была мягкой капитуляцией президента РФ, которая предусматривает уход российских воск из Украины и отставку президента Сирии Башара Асада.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Керри в Москве продолжает потихоньку принимать мягкую капитуляцию Путина. В противном случае ни Обама, ни Керри с Путиным бы не встречались, ибо — зачем? Какой смысл с ним встречаться, если бы Путин твердо стоял на своем и не делал подвижек в сдаче Асада и в медленном уходе с Украины", — пишет политический эксперт

"Конечно, внутрироссийское "министерство правды" преподносит это своим гражданам, как факт того, что с Россией считаются и т.д. Но я всегда предлагаю смотреть на очень сухой остаток фактов. А они таковы, что побед у России нет ни военных, ни дипломатических, ни экономических. Есть вялая конфронтация с миром, есть ежедневное наживание новых врагов, есть мягкая сдача позиций по всем фронтам под оголтелую пропаганду "мы всех переигрываем", — иронизирует Олег Пономарь.

"Ну, ничего, подождем, пока нефть сделает свое дело. Кстати, цена брента (февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent, к цене которого привязана стоимость российской нефти Urals — Ред.) отскочила немного назад-вверх — паниковать не нужно. Это технический отскок, который должен быть после такого стремительного падения", — подчеркнул обозреватель.

Напомним, ранее Олег Пономарь заявил, что у России нет ресурсов на противостояние с НАТО, поэтому Керри будет додавливать Путина.

фото: kremlin.ru