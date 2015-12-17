У Порошенко заговорили об отставке Авакова

Дипломат Александр Щерба, назначенный в ноябре 2014-го Президентом Петром Порошенко послом Украины в Австрии, считает, что глава МВД Арсен Аваков после публикации видео скандальной стычки с главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили должен уйти в отставку.

Об этом Щерба написал в своем Twitter.

"Должна быть отставка. Во-первых, за швыряние стаканами. Во-вторых, за публикацию видео швыряния стаканами", — отметил посол.

Має бути відставка. По-перше, за шпурляння стаканами. По-друге, за публікацію відео шпурляння стаканами. — olexander scherba (@olex_scherba) 16 декабря 2015

Напомним, ранее Аваков опубликовал видео конфликта с главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, с участием премьера Арсения Яценюка во время заседания Национального Совета реформ.

Он также написал, что возмущен словами Президента Украины Петра Порошенко о недопустимости оскорблений с ксенофобским подтекстом, сделанные после конфликта с Саакашвили, так как считает, что эти слова направленны в него.

Глава МВД также объяснил, почему возник инцидент с Саакашвили и выразил сожаление по этому поводу.