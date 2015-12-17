У Порошенко заговорили об отставке Авакова

За швыряние стаканами должна быть отставка главы МВД, отметил посол.
Дипломат Александр Щерба, назначенный в ноябре 2014-го Президентом Петром Порошенко послом Украины в Австрии, считает, что глава МВД Арсен Аваков после публикации видео скандальной стычки с главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили должен уйти в отставку.
Об этом Щерба написал в своем Twitter.
"Должна быть отставка. Во-первых, за швыряние стаканами. Во-вторых, за публикацию видео швыряния стаканами", — отметил посол.
Має бути відставка. По-перше, за шпурляння стаканами. По-друге, за публікацію відео шпурляння стаканами.
— olexander scherba (@olex_scherba) 16 декабря 2015
Напомним, ранее Аваков опубликовал видео конфликта с главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, с участием премьера Арсения Яценюка во время заседания Национального Совета реформ.
Он также написал, что возмущен словами Президента Украины Петра Порошенко о недопустимости оскорблений с ксенофобским подтекстом, сделанные после конфликта с Саакашвили, так как считает, что эти слова направленны в него.
Глава МВД также объяснил, почему возник инцидент с Саакашвили и выразил сожаление по этому поводу.