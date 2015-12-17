На Донбасс вторгся очередной "гумконвой": привез из России "новогодние подарки"

В четверг, 17 декабря, на Донбасс вторгся очередной (47-й по счету) российский так называемый "гуманитарный конвой", в состав которого вошли более 100 машин.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные МЧС РФ.

В то же время в ведомстве уточнили, что с российском территории автомобили везут свыше 1,1 тысячи тонн "гумпомощь", а также "новогодние подарки".

"В пути колонна машин разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев-Курган", весь груз прошел таможенное оформление", — заверили спасатели.

По их данным, после этого транспортные средства выехали в пункты разгрузки, расположенные на территории Донецкой и Луганской областей украинского государства.

Напомним, ранее сообщалось, что российские "гумконвои" привозят на восток Украины боеприпасы, после их прибытия террористы с новой силой начинают атаковать позиции военнослужащих нашей страны.

Фото: mchs.gov.ru