Сегодня Рада рассмотрит Госбюджет-2016 и изменения в Налоговый кодекс

Cегодня, 17 декабря, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором нардепы рассмотрят постановления о процедуре рассмотрения и принятия проекта Государственного бюджета на 2016 год и связанных с ним проектов законов.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания Рады, пишет РБК-Украина.

Также нардепы заслушают представление министром финансов Наталией Яресько Госбюджета-2016 и рассмотрят изменения в Налоговый кодекс для проведения налоговой реформы.

Кроме того парламентарии планируют рассмотреть законопроекты №3628, предусматривающие оптимизацию социальных расходов, и №3629, которым предлагается ограничить условия внесения изменений в закон о государственном бюджете.

Нардепы рассмотрят законопроект Кабинета министров о легализации игорного бизнеса.

Напомним, комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики не поддержал принятие в первом чтении проекта закона Украины "О создании конкурентных условий в налогообложении и стимулировании экономической деятельности в Украине" № 3630, поданный Кабинетом министров Украины, и не рекомендовал его к принятию.

Напомним, 11 декабря Кабмин внес в Раду проект Государственного бюджета.

Больше читайте в статье "Главреда": Бюджет потрясений: как Кабмин предлагает жить стране в следующем году?