Саакашвили имел возможность назначать в области своих людей — экс-посол США в Украине

Одесский губернатор Михеил Саакашвили имел возможность назначить тех людей, которых хотел, на должности в области, а премьер Арсений Яценюк хочет видеть изменения на таможне.

Об этом написал в своем Twitter старший научный сотрудник Атлантического совета США, бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Украинская власть имеет перед собой две наиболее значимые задачи: прекращение кремлевской агрессии на востоке и проведение широких реформ", — написал он.

Джон Хербст подчеркнул, что и Президент, и премьер "сделали серьезный прогресс на оба этих фронтов".

Для дальнейшего прогресса, подчеркнул он, крайне необходимо единство власти.

Джон Хербст назвал ошибкой свой комментарий по недавним публичным дискуссиям в Украине. "Я понимаю, что господин Саакашвили имел возможность назначить тех людей, которых хотел, на должности в области. Премьер-министр хочет видеть изменения на таможне и в других сферах по стране. Это логическая позиция", — сказал он.