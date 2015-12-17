Порошенко назвал главную цель Украины и НАТО

Президент Петр Порошенко анонсирует подписание нескольких документов с НАТО, которые усилят обороноспособность Украины.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе мини-саммита в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет УНИАН.

Порошенко также заявил о решимости Украины в имплементации реформ, необходимых для полной взаимосовместимости между вооруженными силами Украины и НАТО до 2020 года.

По мнению Порошенко, после реализации мероприятий в рамках Дорожной карты по оборонно-техническому сотрудничеству между Украиной и НАТО, подписанной сегодня в Брюсселе, Украина будет иметь существенный рост поддержки Альянса.

"Мы планируем подписать еще несколько документов, которые направлены на усиление обороноспособности Украины", — добавил он.

"Цель Украины — это обеспечить полную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО до 2020 года. Это и дорожная карта, которая заложена в военной доктрине. Я уверен, что мы будем решительно реализовывать эти реформы", — отметил он.

Также, по словам Порошенко, целью является выполнение комплекса внутренних политических и оборонных реформ для того, чтобы Украина достигла критериев НАТО.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на саммите в Варшаве выразят поддержку Украине в проведении реформ и могут быть рассмотрены новые потенциальные сферы сотрудничества.

"Мы будем продолжать наше партнерство. И, конечно, еще рано говорить, какими будут результаты саммита в Варшаве. Это касается того, как мы его будем проводить, но я уверен, что на саммите будут найдены пути признания прогресса, которые демонстрирует Украине в проведении реформ", — сказал он.

Также, по его мнению, будет выражена поддержка и солидарность с Украиной.

"Также мы будем говорить, как мы можем развить наше сотрудничество в рамках трастовых фондов... Также мы можем расширить наше сотрудничество в рамках расширения сил спецопераций и Военно-морских сил... Кроме того, мы можем рассмотреть новые потенциальные сферы сотрудничества", —сказал он.

Стоит отметить, что сегодня, 17 декабря, была подписана Дорожная карта по оборонно-техническому сотрудничеству между Украиной и НАТО.

Документ определяет основные меры сотрудничества в интересах развития потенциала Украины в сфере вооружения и военной техники, достижения взаимосовместимости с силами НАТО в этой области, а также оказания помощи Украине по переходу на технические стандарты Альянса.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Еврокомиссия обнародует заключение относительно введения безвизового режима с Украиной.