Бизнесмен РФ о речи Путина: ложь ничтожества, анализировать ее – ниже человеческого достоинства

На протяжении уже 16 лет Путин лжет по абсолютно всем вопросам, считает Рабинович.
Все годы, на протяжении которых президент России Владимир Путин находится на вершине власти, он лжет.
Об этом заявил Финансист, руководитель Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович в комментарии изданию "Гордон".
"На протяжении уже 16 лет Путин лжет по абсолютно всем вопросам. Когда в начале декабря 2014 года он произносил речь, это было апофеозом лжи. Его можно было уличать прямо на месте, так как экономическая и политическая части не состыковывались. Поэтому любая его речь — будь то послание Федеральному собранию в этом году, или итоговая пресс-конференция, или его умопомрачительно бредовые объяснения журналистам по поводу девальвации рубля, или его тупые армейские шутки по поводу половых признаков у бабушки и дедушки — это та речь ничтожества, которую, я считаю, слушать, а тем более, анализировать — ниже человеческого достоинства", — подытожил Рабинович.
Напомним, ранее сообщалось, что Аваков резко ответил Путину: с Саакашвили разберемся без "упырей".