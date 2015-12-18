Бизнесмен РФ о речи Путина: ложь ничтожества, анализировать ее – ниже человеческого достоинства

Все годы, на протяжении которых президент России Владимир Путин находится на вершине власти, он лжет.

Об этом заявил Финансист, руководитель Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович в комментарии изданию "Гордон".

"На протяжении уже 16 лет Путин лжет по абсолютно всем вопросам. Когда в начале декабря 2014 года он произносил речь, это было апофеозом лжи. Его можно было уличать прямо на месте, так как экономическая и политическая части не состыковывались. Поэтому любая его речь — будь то послание Федеральному собранию в этом году, или итоговая пресс-конференция, или его умопомрачительно бредовые объяснения журналистам по поводу девальвации рубля, или его тупые армейские шутки по поводу половых признаков у бабушки и дедушки — это та речь ничтожества, которую, я считаю, слушать, а тем более, анализировать — ниже человеческого достоинства", — подытожил Рабинович.

Напомним, ранее сообщалось, что Аваков резко ответил Путину: с Саакашвили разберемся без "упырей".