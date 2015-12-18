Дело Корбана: суд перенесли на 23 декабря

Заседание Печерского суда Киева по делу лидера УКРОПа Геннадия Корбана было перенесено на 12 часов 23 декабря текущего года.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные пресс-службы политсилы.

В то же время издание уточнило, что, по словам судьи, оно не может продолжаться без участия подозреваемого, которого госпитализировали прямо из здания суда.

При этом адвокат политика Оксана Томчук заявила ходатайство о снятии с Корбана электронного средства контроля, чтобы можно было провести полноценное обследование и установить диагноз, но оно не было рассмотрено.

Напомним, 18 декабря в Печерском суде Киева рассматривалось ходатайство защиты Геннадия Корбана об изменении ему меры пресечения. Срок домашнего ареста истекает 31 декабря этого года.

Политик находился в Октябрьском районном суде Днепропетровска, откуда включался в режиме видеоконференции в заседание киевского суда, во время которого у лидера УКРОПа повысилось давление, ему сделали кардиограмму.

По словам адвоката Корбана, — Оксаны Томчук — ее подзащитный находился в предынфарктном состоянии, эти данные также подтвердил врач. До 23 декабря политик будет находиться в стационаре.