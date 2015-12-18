Адвокат Корбана утверждает, что ее вызывают на допрос в ГПУ

Адвокат арестованного лидера партии УКРОП Геннадия Корбана — Оксана Томчук — заявила, что Генпрокуратура хочет совершить незаконные действия и допросить ее по делу политика.

Об этом она сообщила журналистам, пишет УНИАН.

В то же время юрист отметила, что ей сообщили о вызове в ГПУ после завершения сегодняшнего судебного заседания в Печерском районном суде Киева.

"Органом досудебного расследования был направлено аж целый сотрудник СБУ для того, чтобы вручить мне повестку для допроса по производству господина Корбана, защитником которого я являюсь. То есть это действие, которое прямо запрещено законом", — отметила Томчук.

При этом собеседница журналистов объяснила, что, в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом, адвокат не может быть допрошен в рамках производства, где он осуществляет защиту своего клиента и располагает фактическими обстоятельствами дела.

"В данном случае мы с господином Богданом (адвокат Андрей Богдан — ред.) заявляли о том, что идут постоянные угрозы в адрес адвокатов, это действительно так. Осуществляется постоянное давление", — подчеркнула юрист.

Кроме того, она назвала это давление дерзким. "Томчук вызывают на 21 декабря. Она отметила, что пойдет туда, но не будет давать показания, поскольку является защитником по делу", — добавило агентство.