У Порошенко рассказали о снайперской войне: ранены 5 военных, карта зоны АТО

За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, ранены 5 бойцов.

Об этом в субботу, 19 декабря сообщил представитель АП по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".

По данным штаба, за минувшие сутки наибольшее количество вражеских провокаций зафиксировано в н.п. Пески — 2/3 от всех вооруженных инцидентов на фронте.

По словам Лысенко, обстрелы продолжались в течение всего дня — с 7 до 23 часов.

Режим тишины также нарушался на линии фронта Авдеевка — Опытное, где также работал вражеский снайпер с пос. Спартак.

На Светлодарской дуге враг нарушил режим тишины вблизи пос. Луганское, применив гранатомет и пулемет.

"Аналогичная обстановка — в окрестностях Горловки (в Зайцево, Ленинском и Новгородской). Все эти обстрелы были неприцельными и в основном продолжались не более 15 минут", — отметил Лысенко.

На Луганском и Мариупольском направлениях боевики активности не проявляли, не зафиксированы факты использования тяжелого вооружения со стороны НЗФ.

При этом, по данным штаба, продолжается "снайперская война" — в частности вблизи Авдеевки и Песок.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной, с определенными признаками к усложнению.