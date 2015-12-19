У Порошенко анонсировали визит Президента в Израиль: возможно подписание ряда документов

На следующей неделе, 22-23 декабря, Президент Петр Порошенко осуществит государственный визит в Израиль.

Об этом говорится на сайте главы нашей страны.

В ведомстве уточнили, что во время мероприятия, в частности, планируется выступление Президента в израильском парламенте и подписание ряда двусторонних документов.

"Программой визита предусмотрены встречи с президентом, премьер-министром, спикером Кнессета Израиля (парламента — ред.) и патриархом Иерусалимским Феофилом III", — отметили чиновники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе (столица Бельгии) Петр Порошенко встречался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Узнать больше о мероприятии можно здесь.