В Брюсселе Порошенко встречается с генсеком НАТО

Мероприятие проходит в штаб-квартире военно-политического блока.
В четверг, 17 декабря, в Брюсселе (столица Бельгии) Президент Петр Порошенко встречается с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом пишет Укринформ.
В то же время агентство уточнило, что мероприятие проходит в штаб-квартире Альянса.
"После завершения переговоров политики дадут пресс-конференцию, которая запланирована на 15:45 по киевскому времени", — добавили журналисты.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве (столица Украины) Петр Порошенко встречался с главой Польши Анджеем Дудой. Узнать больше о визите в нашу страну европолитика можно здесь.