В Брюсселе Порошенко встречается с генсеком НАТО

В четверг, 17 декабря, в Брюсселе (столица Бельгии) Президент Петр Порошенко встречается с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что мероприятие проходит в штаб-квартире Альянса.

"После завершения переговоров политики дадут пресс-конференцию, которая запланирована на 15:45 по киевскому времени", — добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве (столица Украины) Петр Порошенко встречался с главой Польши Анджеем Дудой. Узнать больше о визите в нашу страну европолитика можно здесь.