Боевики наращивают провокационный огонь: 63 раза накрыли позиции наших бойцов

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 63 раза открывали огонь по позициям силовиков, что свидетельствует об определенном росте количества вооруженных провокаций с их стороны.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так с 18 часов вчерашнего дня и до полуночи под прицельный огонь захватчиков из стрелкового оружия снова попали наши позиции у Красногоровки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у Гранитного, с автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия НЗФ обстреливали украинский воинов в районе Луганского, что в 15 километрах от Горловки.

Кроме того, оккупанты вели неприцельный провокационный огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону наших позиций в Песках, Опытном, в районе Авдеевки, Майорска, Зайцево, Луганского.

На Луганщине противник дважды бил из гранатометов по украинским позициям близ города Счастье. С начала этого периода зафиксировано 11 случаев применения оружия пророссийскими НЗФ.

Под временно оккупированным Донецком под огонь из стрелкового оружия и гранатометов попали наши позиции в районе Песок и окрестности Авдеевки, Горловки — Майорска и Луганского.

Наши воины строго соблюдают условия прекращения огня, этой ночью они огонь не открывали.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе может быть сорван из-за агрессии боевиков.

видео: Військове телебачення України

