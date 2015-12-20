В США призвали Россию повлиять на боевиков Донбасса и выполнить Минские соглашения

Госсекретарь США Джон Керри призвал Россию выполнить свою часть Минских соглашений и повлиять на боевиков на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью российским журналистам, сообщает 112 Украина.

"Мы до сих пор не видим возможности для членов миссии ОБСЕ в полной мере зайти на территорию и выполнять свою работу. Не видим возврата заложников, не можем констатировать, что тяжелая артиллерия отведена в те пункты, где она должна быть", — заявил Джон Керри.

По информации аналитиков частной американской разведки, США и Россия не могут договориться по украинскому вопросу и прекращению войны на Донбассе, прежде всего, в связи с расхождениями в интерпретации Минских соглашений.