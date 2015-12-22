Украину нельзя оставлять наедине с войной на Донбассе — президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украину нельзя оставлять одну в состоянии тлеющего вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил на конференции, посвященной 10-летию начала президентства Леха Качиньского, сообщает Европейская правда со ссылкой на wPolityce

"Это большая задача на будущее — не оставить Украину одну", — подчеркнул он.

"Мы не можем позволить ввести себя в заблуждение и согласиться на возвращение к политике "business as usual", — сказал польский президент.

"Мы не можем себе позволить, чтобы Украина осталась в состоянии тлеющего вооруженного конфликта", — подчеркнул Дуда.

По его словам, целью должно быть возвращение к миру в Украине, а также восстановление границ государства, в частности, и возвращение Крыма.

Напомним, ранее Дуда заявлял, что российская агрессия в Украине для Европы намного опаснее, чем кажется.

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