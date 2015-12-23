Россия продолжает поставлять боевикам Донбасса вооружение — разведка

Россия продолжает поставлять вооружение, военную технику, горюче-смазочные материалы и военное имущество на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Согласно сообщению, в течение суток продолжается доукомплектование соединений и частей подразделений боевиков.

Кроме этого, продолжается наращивание логистического обеспечения за счет поставки с территории РФ вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и военного имущества.

Также противником осуществляется в рамках зимнего периода обучение комплексу мероприятий боевой подготовки, направленных на повышение боеспособности соединений, частей и подразделений.

Ранее в разведке сообщали, что на Луганщине районе Станицы Луганской во время разгрузки боеприпасов в результате их детонирования погибли четыре и ранены пять человек.

Ранее разведка сообщала, что на территории Донецкой и Луганской областей находятся более 7,5 тысяч военнослужащих ВС РФ.