В ОБСЕ рассказали о продлении действия Минских соглашений в 2016 году

Действие Минских соглашений будут иметь силу и в 2016 году, заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик.

Об этом сообщил он заявил по завершении сегодняшнего заседания группы передает агентство БЕЛТА.

"Мы продолжаем работу, чтобы выполнить Минские соглашения", - сообщил он.

Следующая встреча, по словам Сайдика, пройдет в Минске 13 января.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске контактная группа договорилась о прекращении огня на Донбассе в ночь на 23 декабря.