Боевики надолго окапываются у Коминтерново: гонят "Грады" и бронетехнику

После того как боевики захватили поселок Коминтерново Новоазовского района Донецкой области, расположенный в 15 км восточнее Мариуполя, он начали укреплять свои позиции.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, пользуясь тем, что украинские войска в целом соблюдают условия Минских договоренностей (за исключением случаев открытия ответного огня), боевики расширяют территорию контролируемых ими районов за счет ввода подразделений в "серую" зону.

В этих условиях большие сомнения вызывает способность решить данную проблему таких малоэффективных инструментов, как СММ ОБСЕ и СЦКК. Адекватные ответные действия украинского военного руководства в настоящее время не наблюдаются, заметил Тымчук.

В районе Коминтерново рота из состава батальона боевиков, развёрнутого вдоль дороги Новоазовск — Тельманово, выдвинулась в "серую" зону под прикрытием реактивной батареи (три РСЗО БМ-21 "Град", позиции — восточнее Дзержинское). Одновременно зафиксировано усиление подразделений боевиков по рубежу Заиченко — Саханка: за сутки в данный район, на правый фланг, перекинуто 8 бронемашин со стороны Весёлого и Красноармейского (четыре БМП-1,2 и четыре МТ-ЛБ). А севернее Саханки отмечены два танка на замаскированных позициях и один МТ-ЛБ, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, нардеп от "Народного фронта", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий предупредил, что выбить боевиков из Коминтерново невозможно без серьезных боев.