Нардеп сравнил методы работы Саакашвили c "Мишкой Япончиком"

Команда одесского губернатора Михеила Саакашвили не брезгует "черными" надбавками к зарплатам и миллионными тратами на собственные нужды через благотворительные фонды.

Об этом сегодня заявил представитель фракции БПП Дмитрий Голубов, выступая с парламентской трибуны.

"Сегодня грузинские "реформаторы" начинают новую практику грязных надбавок чиновникам", — сказал он.

По словам народного депутата, грузинская хакерская группировка "Хинкали" выяснила, что ежемесячно "черные надбавки" получают около 70 чиновников.

"Зарплаты от 442 долларов до 2 347 долларов в месяц получают лояльные грузинской команде чиновники. Сегодня стало известно больше, что общая сумма выплат порядка 80 тыс. долларов. Это десятый эшелон чиновников", — сказал Голубов.

"А что первый эшелон? Сакварелидзе, Лорткипанидзе, Чиндаладзе. Откуда у реформаторов 80 тыс. долларов? Это банальное уклонение от уплаты налогов и коррупция. Эти деньги раздаются в административном центре", — отметил он.

Представитель БПП пообещал передать сегодня список всех фамилий чиновников, которые "взяли грязные деньги".

Нардеп также продемонстрировал письмо из одного из благотворительных фондов за подписью советника одесского губернатора с просьбой предоставить средства в миллионы гривен.

"Что скажет по этому поводу Саакашвили, что это не подпись его советника? Это в Грузии это "чушь", а в Украине это называется коррупция, вымогательство и рэкет. Какой антикоррупционный форум вы будете проводить, о чем там будет идти речь, о чем вы будете рассказывать, как через помещения центра админуслуг отмыть 200 тыс. долларов? Или как украсть деньги из благотворительного фонда, или как привезти певицу за деньги украинской армии?", — подчеркнул народный депутат.

"Можно констатировать факт, что "Мишка Грузинчик" продолжает дело "Мишки Япончика" (известного одесского вора начала XX в. — Ред.), только поставил это дело на государственные рельсы. И дело государства ликвидировать эту банду с депортацией на родину", — резюмировал Голубов.