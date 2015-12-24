"Беркутовцев", разгонявших Евромайдан, приняли на службу в новую полицию

Большинство бойцов бывшей третьей роты киевского "Беркута", которые разгоняли активистов на Евромайдане, несмотря на низкие тестовые баллы, успешно прошли собеседование для приема на службу в Национальную полицию.

Об этом сообщил член аттестационной комиссии, активист "Автомайдана" Александр Кравцов на своей странице в Facebook.

"Из целого набора беркутовцев удалось достичь освобождения только одиозного зама Антонова (разгон студентов) и еще одного нерадивого рядового... Решение принято. Встречайте новых полицейских... Shame on me. Я воспринимаю это как личное поражение", — написал Кравцов.

Он также отметил, что большинство бывших "беркутовцев" получили низкие тестовые баллы, однако члены комиссии отнеслись к ним лояльно, поскольку многие из бойцов получили статус участника АТО.

Также, члены комиссии считают, что бойцы спецподразделения "выполняли приказы, а во всем виновато руководство".

"Мои аргументы остались в протоколе "отдельным мнением", — написал Кравцов.

Цей день я прожив хєрово. Сьогодні з цілого набору беркутівців вдалося досягти звільнення тільки зама одіозного Антоно... Опубликовано Oleksandr Kravtsov 23 декабря 2015 г.

Напомним, 22 января 2014 года в центре Киева, на улице Грушевского, от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции Достоинства — Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сенык.

Как известно, в феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них — 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек