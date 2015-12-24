Рада прекратила депутатские полномочия Филатова

Соответствующее решение поддержали 314 нардепов.
В четверг, 24 декабря, во время своего заседания Верховная Рада досрочно прекратила полномочия внефракционного нардепа Бориса Филатова.
Об этом пишет УНИАН.
В то же время агентство уточнило, что соответствующее решение поддержали 314 народных избранников.
"Перед голосованием политик вышел к трибуне и попросил парламентариев проголосовать за сложение его полномочий", — добавил издание ТСН.
Напомним, во время прошедших местных выборов Борис Филатов был избран мэром Днепропетровска, а согласно украинскому законодательству чиновник не имеет права совмещать госслужбу с работой в Верховной Раде.