Рада прекратила депутатские полномочия Филатова

В четверг, 24 декабря, во время своего заседания Верховная Рада досрочно прекратила полномочия внефракционного нардепа Бориса Филатова.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что соответствующее решение поддержали 314 народных избранников.

"Перед голосованием политик вышел к трибуне и попросил парламентариев проголосовать за сложение его полномочий", — добавил издание ТСН.

Напомним, во время прошедших местных выборов Борис Филатов был избран мэром Днепропетровска, а согласно украинскому законодательству чиновник не имеет права совмещать госслужбу с работой в Верховной Раде.