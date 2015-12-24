В штабе АТО раскрыли, где на Донбассе боевики провоцировали силовиков

В четверг, 24 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики с начала суток и до 18 часов вечера около 15 раз обстреливали позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, открывая огонь, враг пытался спровоцировать бойцов на применение вооружения, больше всего таких инцидентов произошло под Донецком и Горловкой.

"Используя стрелковое оружие, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, захватчики пытались спровоцировать украинских защитников на открытие ответного огня у Песков, Опытного, Авдеевки, Новгородского, Зайцево, Майорска, Троицкого и Луганского", — отметили военные.

Между тем, по их данным, на подступах к городу Мариуполь пророссийские террористы из гранатометов один раз прицельно били по позициям силовиков, которые находятся в районе села Широкино.

Напомним, ранее сообщалось, что зашедшие в село Коминтерново Донецкой области боевики поспешно вывели из него всю свою технику, тяжелое вооружение, а потом сами постепенно покинули населенный пункт.