Экс-посол США предупредил: Россия может пойти на захват новых территорий Украины

Власти России могут нарушить Минские соглашения, чтобы захватить "дополнительные небольшие куски украинской территории".

Об этом старший научный сотрудник Атлантического совета США, экс-посол Штатов в Украине Джон Хербст заявил в интервью "Голосу Америки".

В то же время он уточнил, что российское государство хотело заставить ЕС ослабить введенные против него санкции.

"Начет вопроса агрессии Кремля — очень четко видно, что главные фигуры в Москве понимают, что российская политика в отношении Украины не работает", — отметил эксперт.

По его словам, "видимо, именно поэтому Россия несколько сбавила натиск на Восточной Украине с начала сентября, хотя мы и увидели новые вспышки агрессии уже в ноябре". "Они надеялись заставить Европу ослабить санкции, но это не произошло", — добавил Хербст.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко назвал причины, по которым на Донбассе продолжаются военные действия. Ознакомиться с данными эксперта можно здесь.