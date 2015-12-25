Корбану успешно провели операцию на сердце

Специалисты госучреждения "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова" настаивали на немедленной операции лидера партии "Украинское объединение патриотов — УКРОП" Геннадия Корбана.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук.

"По результатам коронографии врачи института Амосова настояли на немедленной операции — двойном стентировании, ведь была угроза инфаркта", — отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что операция прошла успешно. "Сейчас Корбан из операционного блока переведен в реанимацию и остается в больнице", — сказала Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуроры давят на врачей, чтобы те разрешили доставить Корбана в суд.