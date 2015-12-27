Дело Корбана: политика хотят снова принудительно доставить на заседание суда

В воскресенье, 27 декабря, Днепровский райсуд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокурора относительно изменения меры пресечения лидеру партии УКРОП — Геннадию Корбану — с домашнего ареста на содержание под стражей.

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что во время судебного заседания прокурор снова попросил о принудительном приводе политика в зал.

"Он привел результаты осмотра врачей — завотделения и замглавврача по медицинским вопросам института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, где сейчас находится Корбан. Осмотр был проведен в 7 утра воскресенья", — отметили журналисты.

По его словам, "все жизненные показатели в удовлетворительном состоянии без каких-либо изменений", а во время осмотра активист якбы "жаловался на периодический кашель за грудиной, не связанный с физическими и эмоциональными нагрузками".

"Сознание ясное, четко отвечает на вопросы, положение тела активное... Состояние пациента Корбана удовлетворительное... Перемещения пациента возможно", — цитирует издание слова прокурора.

Также тот сообщил, что Корбану были вручены повестки о вызове в суд вечером в субботу 26 декабря и утром следующего дня, однако он отказался их принимать, поэтому прокурор вновь попросил предоставить разрешение на принудительный привод политика в суд.

Между тем руководитель пресс-службы УКРОПа Евгения Кравчук на своей странице в Facebook добавила, что в 8:50 27 декабря в палату к Корбану пришел следователь ГПУ и зачитал постановление о назначении судебно-медицинского исследования цель которого — установить, может ли он участвовать в заседании суда по состоянию здоровья.

"Следователи не смогли предоставить документов, подтверждающих проведение судебно-медицинского исследования и заключения о том, что Корбан может принять участие в рассмотрении дела. Зная об этом, следователь вручил ему повестку о вызове в суд от имени следователя", — отметили в политсиле.

Напомним, ранее сообщалось, 26 декабря в Киеве суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Геннадия Корбана об обеспечении медэкспертизы. Узнать больше о прошедшем заседании можно здесь.

Видео: ТСН Тиждень