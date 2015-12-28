Российские войска готовят наступление на Донбассе — Жебривский

В связи с участившимися боевыми действиями на Донбассе есть несколько сценариев развития событий, среди которых — наступление боевиков. Не исключается возможность некоторого наступления в так называемой "серой зоне" российских террористов.

Об этом рассказал глава Донецкой гражданско-военной администрации Павел Жебривский в интервью "Апострофу".

"То есть сначала работает крупная артиллерия, которая стреляет вглубь украинской территории, потом — минометы, обстреливающие передок, работает стрелкотня (стрелковое оружие, - Ред.). Они усовершенствуют механизмы управления огнем", — объяснил тактику оккупантов глава ВГА.

По его словам, силы АТО и местные власти готовы к разным сценариям, в том числе, не исключаются возможности некоторого наступления российских террористов в тех или иных точках, где они делают пристрелку.

"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе, не исключаем возможности некоторого наступления российских террористов в тех или иных точках, где они делают пристрелку. Но то, что имеет место какое-то давление на наших переговорщиков в Минске, — это, как минимум, так", — добавил он.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в поселке Коминтерново Донецкой области, который 28 декабря был освобожден силами АТО, а ранее захвачен боевиками самопровозглашенной ДНР, были идентифицированы подразделения российских войск.