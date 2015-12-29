В штабе АТО подсчитали, сколько раз за сутки боевики нарушали "тишину"

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что обстановка на востоке нашей страны за указанное выше время практически не изменилась.

"На окраине донецкого аэропорта, возле Песков и Опытного, боевики продолжают систематически обстреливать военных из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", — отметили силовики.

По их данным, по первому населенному пункту противник также открывал огонь из миномета калибром 82 мм. "Севернее Горловки захватчики хаотично и неприцельно обстреляли позиции из стрелкового оружия", — добавили в пресс-центре.

Кроме того, под Луганским поздно вечером 28 декабря бандиты прицельно били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, там же "работал" снайпер террористов.

"На Мариупольском направлении прицельный обстрел позиций сил АТО из гранатометов зафиксирован в районе Чермалыка", — подчеркнули в штабе проходящей на востоке нашей страны спецоперации.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 декабря под поселком Зайцево Донецкой области (находится под Горловкой) был бой между силовиками и диверсантами боевиков, противник отступил.

Видео: Військове телебачення України