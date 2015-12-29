Эксперт рассказал, кто, кроме Путина, хочет продолжать войну на Донбассе

Кроме самого президента РФ Владимира Путина, в России имеется огромное количество людей, заинтересованных в продолжении войны на Донбассе.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал на чате в "Главреде".

"Прежде всего, это выгодно Путину, но зарабатывают на войне разные люди с обеих сторон фронта. Не берусь оценивать, кто больше. Не экономические мотивы являются движущей силой продолжения этой войны", — считает эксперт.

"В России наиболее заинтересованы в продолжении войны в Украине силовики, ура-патриоты, сторонники "русского мира" и сепаратистская верхушка в ДНР и ЛНР. Не нравится эта война прагматично настроенным представителям российской власти и российского бизнеса. Но не они определяют политический курс Путина по отношению к войне на востоке Украины", — резюмировал политолог.

Напомним, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде", что Минские соглашения не принесут Украине мир, потому что мы себя добровольно ограничили в силовых методах решения вопроса Донбасса.