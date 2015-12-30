Обозреватель рассказал о новом большом "ударе в спину" России

Своим визитом в Саудовскую Аравию президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган нанес очередной "удар в спину" России.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Эрдоган вчера совершил визит в Саудовскую Аравию. Турция и СА— два самых непримиримых врага России в Сирии, и не только в Сирии и поэтому естественно, что они объединяют свои усилия. А это мощнейший стратегический союз, ведь у СА есть нефть для друзей по дешевке, а у Турции — оружие и военная помощь", — пишет обозреватель.

По его словам турки и Саудиты договорились о стратегическом партнерстве, что однозначно является "большим ударом в спину".

"Три экс-посла США в Украине — Хербст, Пайфер и Тейлор опубликовали в The New York Times статью о том, что Украине нужно дать в 2016 году на 5-10 млрд долл. больше на "Витрину". Если перевести это на человеческий язык, то это означает, что так и будет, но США хочет, чтобы и ЕС дал дополнительно 2-3 млрд ойро тоже. Само собою разумеется, что деньги будут выделены только после того, как заработает на полную НАБУ, которое ФБР научит следить, чтобы деньги американских налогоплательщиков использовались строго по назначению", — подчеркнул политический эксперт.

Напомним, ранее Пономарь рассказал о 12-ти "ударах в спину России" в этом году.