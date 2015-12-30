Украинский писатель спрогнозировал распад России уже через год

Россия в 2017 году из-за низких цен на нефть попадет в большой кризис, что приведет к полному развалу страны.

Об этом заявил писатель, публицист, доктор медицинских наук, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Юрий Щербак в эфире "5 канала".



"Было кардинальное событие — это разрешение Конгресса США на продажу нефти, которая была, на мой взгляд, провозглашением войны России. Это провозглашение экономической войны России", — отметил он.



По мнению посла, Россия именно за счет нефти диктовала свои условия и вела войны против других государств.



"На мой взгляд, в 2017 году начнется процесс распада Российской Федерации и кризиса там, поскольку огромные запасы нефти выбрасываются на мировой рынок", — подчеркнул дипломат.

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