На востоке Украины созданы три оборонительные рубежа и опорные пункты ВСУ — Порошенко

В Украине на восточном направлении созданы три оборонительные рубежа, оборудовано более 410 ротных и взводных опорных пунктов, продолжается оборудование еще 70.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с военными — участниками АТО в городе Северодонецк Луганской области, передает "ДС" со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

"На восточном направлении созданы три оборонительные рубежи, оборудовано более 410 ротных и взводных опорных пунктов, продолжается оборудование еще 70", — отметил он.

Отмечается, что в течение 2015 года в Вооруженные Силы Украины было поставлено более 3600 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, около 402 тысяч единиц ракет и боеприпасов различного назначения.

По его словам, на востоке Украины создана мощная группировка войск, способная дать отпор агрессору в случае эскалации конфликта.

Отмечается, что глава государства пообщался с военными, поздравил их с Новым годом и вручил государственные награды воинам, которые проявили мужество и героизм, защищая государство.

Президент подчеркнул, что Украина гордится своим войском и доверяет ему. Стабилизация обстановки на востоке страны — основной достижение в сфере безопасности и обороны 2015 года, подчеркнул глава государства.

"Дорогие побратимы! О таких годах, как 2015-й, говорят "один за три". Мы прошли нелегкие испытания, героически защищая Донецкий аэропорт и Дебальцево, Широкино и Станицу-Луганскую, Марьинку и Пески, многие другие населенные пункты и рубежи на востоке нашей страны. Все вместе мы — выстояли", — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что Украина и все украинцы обязаны славному украинскому воинству за то, что могут праздновать Новый год и Рождество. "Благодаря вам, тем, кто не за теплым столом, а в холодном окопе. Кто не с бокалом в руке, а с автоматом наготове", — сказал Порошенко.

"Находясь вместе с вами здесь, на передовой нашей борьбы за независимость и свободу, еще и еще раз подчеркиваю, что гарантом сохранения украинской государственности есть новые Вооруженные Силы Украины, которые, родившись в пламени войны 2014 — 2015 годов, укрепились и закалились", — сказал Порошенко.

"Вооруженные Силы Украины возобновили свою боеспособность, приобрели боевой опыт, нарастили оперативные возможности, улучшили техническую оснащенность и обеспеченность. Созданная мощная группировка войск, способна дать отпор агрессору в случае эскалации конфликта на востоке Украины", — подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Президент напередодні Нового року відвідав воїнів #АТО: Україна пишається своїм військом https://t.co/PRZVQhiSh5 pic.twitter.com/NGZs9pUg8d — APU (@APUkraine) 30 декабря 2015

Напомним, ранее сообщалось, что на время выборов Порошенко хочет развернуть на Донбассе миссию Евросоюза.

Фото: @APUkraine.