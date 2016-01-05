Дело Корбана: против политика дает показания экс-регионал Царев

Глава политсовета партии УКРОП Геннадий Корбан заявил, что экс-регионал Олег Царев, который поддерживает сепаратистов на Донбассе, свидетельствует против него в Генпрокуратуре.

Об этом говорится в заявлении политика, распространенном пресс-службой партии УКРОП.

"По последней информации, которую я имею, даже сепаратист господин Царев дает показания Генеральной прокуратуре против меня... Тогда, я думаю, пора уже сюда привести Януковича со всем его кодлом, чтобы они тоже свидетельствовали против патриотов, против тех, кого расстреливали на Майдане, против их семей. Я думаю, что система правосудия, которую мы наблюдали в Днепровском суде и которую мы видим сегодня здесь, в апелляции, себя обнулила", —гооврится в заявлении Корбана.

Также политик сравнил судебный процесс над ним с делом еврея Бейлиса.

"Сто лет назад здесь, в Киеве, в 1913 году, проходил судебный процесс еврея Бейлиса. Это знаменитый судебный процесс, который еще тогда показал абсурдность того правосудия. И сегодня, спустя 100 лет, мы здесь, в Киеве, можем провести полную аналогию между тем правосудием и нынешним. Тогда 37-летнего отца 5 детей обвинили во всех смертных грехах, в поедании младенцев и еще бог знает в чем. Тогда это был процесс, связанный с антисемитизмом, "черной сотней", - отметил Корбан.

"Я хочу сказать, что единственным правомочным судом надо мной может быть суд народный, суд совести и суд присяжных", — подчеркнул глава УКРОПа.

Он также согласился с предложением министра внутренних дел Арсена Авакова радикально остановить работу всех судов на 3 месяца для их полного обновления.

Как известно, Апелляционный суд Киева перенес на 13 января рассмотрение жалобы защиты Корбана.

Как известно, 31 октября в Днепропетровске СБУ задержала лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана. Кроме того, правоохранители провели обыски в офисах партии и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера.

СБУ и ГПУ в совместном заявлении сообщили, что "изучают причастность Корбана к руководству организованной преступной организацией". Якобы СБУ разоблачила растрате денег благотворительного фонда, который собирал помощь для бойцов АТО. И это СБУ называет лишь одним из эпизодов обвинения.

6 ноября Печерский суд избрал для Корбана меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца круглосуточно - до 31 декабря 2015 года. Генпрокуратура оспорила его, а 17 ноября апелляционный суд перенес заседание относительно меры пресечения лидеру "УКРОПа" на 1 декабря. Корбана оставили под домашним арестом до конца года.

26 декабря судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о силовом приводе и доставки Корбана в суд, но из-за плохого состояния здоровья политика завершить рассмотрение дела не удалось.

Суд перенесли на 27 декабря и он продолжается до сих пор.

Украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.