За сбитый на Донбассе "Боинг" на Путина и Россию подадут в Европейский суд

В Европейский суд по правам человека будет подан иск против России и президента РФ Владимира Путина в отношении сбитого летом 2014 года малазийского лайнера МН-17.

Об этом сообщил основатель экспертно-журналистской группы Bellingcat Элиот Хиггинс, передает УНИАН.

Вместе с тем Хиггинс сомневается, что Россия позволит виновным предстать перед судом: "Я сомневаюсь, что их допросят, но и в этом случае — они будут проинструктированы, что они могут сказать, а что — нет. Очень трудно представить сценарий, в соответствии с которым они будут давать показания в суде".

"Сейчас адвокат Джерри Скиннер, который представлял жертв катастрофы Локерби, в которой Ливан взял на себя ответственность (рейс Pan Am потерпел крушение 21 декабря 1988 из-за взрывчатки на борту, погибло 259 человек — ред.), идет в Европейский суд по правам человека с делом против РФ и Путина лично в отношении того, что произошло с МН-17 и в отношении российского вмешательства в Украину", — заявил основатель Bellingcat.

"Также должна быть публичность в отношении того, что сделала Россия, в отношении того, что Россия постоянно врет в отношении МН-17", — считает он.

Bellingcat планирует 25 января опубликовать отредактированную версию доклада, "в которой будет большей частью та же информация, но без имен и индивидуумов". Это доклад на 123 страницы. Также группа переводит публикации на русский, "так как существует значительный интерес со стороны русскоязычных организаций и отдельных лиц".

Хиггинс рассказал, что его группа год изучала военных из 53-й бригады, проверяя соцсети. "Мы изучали сотни, если не тысячи, соответствующих фото и профайлов, смотрели, уместна ли информация. Мы нашли имена военных из 53-й бригады, смотрели на друзей, которые у них есть, на родственников", — сказал он.

Хиггинс объяснил, что для полноты картины устанавливались связи бойцов с другими людьми. "Мы строим сеть информации вокруг конкретных изображений", — сказал он.

"Мы заявили, что есть двадцать человек (виновных в катастрофе MH-17) Но это — двадцать тех, кто входит в командную структуру — командиры бригады, батальона. Это те люди, через которых идут команды. Но есть также лица, которые, похоже, являются частью конвоя", — заявил основатель Bellingcat.

"Мы отследили конвой 53-й бригады 24-25 июня. Это — большое количество солдат, автомобилей, транспортные подразделения. Эти люди передвигались вместе весь путь в Украину. Мы говорим примерно о сотне человек. И они — часть одного подразделения. Они видели, что они делают, они знают, что они шли вместе, как подразделение, и устанавливали систему на месте", — заявил он.

"Даже если кто-то не является частью списка из тех двадцати, они могут быть свидетелями того, что произошло в этом лагере, они разговаривали друг с другом, а потому — можно установить, кто пересек границу, а кто — нет", — считает Хиггинс.

На вопрос о высокопоставленных военных РФ он ответил, что эксперты могут лишь предположить, что солдаты, которые перешли границу и сбили МН-17, получили соответствующий приказ.

Напомним, ранее бизнесмен о смерти главного разведчика России: началась охота на виновных в крушении "Боинга".