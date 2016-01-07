Обозреватель назвал новые способы давления Запада на Россию

Поставки дешевых нефти и газа Европе и раскручивание коррупционного скандала в ФИФА с переносом места проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года станут следующими шагами по давлению Соединенных Штатов на Россию.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Мы все помним про первый за 40 лет танкер с сырой нефтью, вышедший недавно из США в Европу. Так вот, за нефтью пошел и газ. Из Луизианы в ближайшие дни выйдет танкер-терминал со сжиженным американским газом для продажи в Европе. Получатель — в Британии", — пишет политический эксперт.

По его словам, чем больше нефти и газа в мире не из России, тем ниже будет цена на них и тем лучше будет для всех.

"Подозреваемый в коррупции вице-президент ФИФА Альфред Хавит согласился на экстрадицию в США. Все, наверное, помнят про скандал в ФИФА и про аресты ФБР чиновников ФИФА в Швейцарии, про последовавшую отставку Блаттера и т.д.

Так вот, согласие такой "шишки" на путешествие в США — это хороший знак. Это значит, что он согласился сотрудничать и расскажет много интересного, в том числе и про ЧМ-2018 в России. Я давно писал, что шансов на его проведение в России нет, но забирать его нужно попозже — примерно за год до проведения. Ведь Великобритании, например, время на подготовку совсем не нужно — вся инфраструктура (аэропорты, дороги, стадионы и гостиницы) там давно есть", — объяснил обозреватель.

Напомним, сегодня мировые цены на нефть снова обвалились и установили антирекорд за 12 лет, ниже 34 долл. за баррель цены не опускались с апреля 2004 года.