Путин отобрал у Януковича недостроенный дворец в Крыму — СМИ

В оккупированном Россией Крыму недостроенный дворец беглого экс-президента Виктора Януковича на мысе Айя в Крыму будет передан управлению делами президента РФ.

Об этом сообщил источник в правительстве Севастополя, передает FlashCrimea.

"Первоначально планировалось, что дворец достанется Севастополю. Думали достроить, открыть санаторий или пансионат. Но сейчас принято решение, что объект будет передан управделами президента", — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, структуры, близкие к старшему сыну Виктора Януковича — Александру Януковичу, в 2007 году за 6,3 млн гривен (1,2 млн долларов в курсу 2007 года) приобрели у государства базу отдыха "Мыс Айя" и принадлежавший ей земельный участок площадью 3,5 гектара. В настоящее время строительство дворца на территории базы отдыха приостановлено.

Напомним, ранее астролог предсказал будущее Януковича: будет страдать от алкоголизма и душевных ран.

Фото: livejournal.com.