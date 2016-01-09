Россия почувствовала, что Крым не может полноценно жить без Украины — Кравчук

Аннексировавшая Крым Российская Федерация уже почувствовала, что полуостров не может полноценно жить без Украины.

Об этом первый президент нашей страны Леонид Кравчук сообщил в интервью "5 каналу".

В то же время собеседник журналистов выразил мнение, что если цена на нефть достигнет 20 долларов за баррель, то тогда можно будет легче говорить с РФ.

"И Россия поймет не потому, что она хотела бы отдать Крым или предоставить другой статус Крыму, а потому что она почувствовала, что Крым без Украины полнокровно, полноценно жить не может", — отметил он.

Напомним, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что РФ можно заставить быстрее вернуть Украине полуостров с помощью всесторонней его блокады и полной экономической изоляции страны-агрессора западными странами.

Видео: 5 канал