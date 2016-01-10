Разведчики узнали, на каких направлениях в зоне АТО боевики усиливали банды

В течение суток враг, в частности, доукомплектовывал свои соединения и части, отметили в Минобороны.
В течение минувших суток в зоне АТО боевики занимались усилением своих банд на Северодонецком, Славянском и Донецком направлениях.
Об этом говорится на сайте ГУ разведки Министерства обороны Украины.
В ведомстве уточнили, что террористы также доукомплектовывали соединения и части.
"Усилия противника были сосредоточены на… повышении боеспособности подразделений, усилении воздушного компонента разведки, активизации информационно-пропагандистских мероприятий", — отметили разведчики.
Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.