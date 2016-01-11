Обозреватель объяснил, что означает жесткий наезд Эрдогана на Путина

Падение цены на нефть буде продолжать валить российскую биржу, а жесткое заявление президента Тайипа Реджепа Эрдогана в адрес России — свидетельство того, что Турция не отступит и будет продолжать играть роль "злого полицейского" в Сирии.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, Украину в январе ожидают два очень важных события.

"21 января в британском парламенте заслушают отчет судьи, который проводил открытые слушания по делу Литвиненко летом. Расследование длилось почти 10 лет, опрошены тысячи свидетелей. И хотя это не уголовный процесс, но выводы, которые там прозвучат, мы ждем с нетерпением", — заметил политический эксперт.

"В Украину в этом месяце приедет миссия МВФ. Мы должны получить положительный вердикт наших действий, что должно повлечь за собой предоставление крупного транша в феврале. Такой большой транш позволит еще более упрочить наши макроэкономические показатели, а также снизить инфляцию, начинать снижать ставки НБУ, что должно в свою очередь запускать кредитование промышленности, что в свою очередь — запускать экономику. Также предоставление большого транша может позволить начать снимать валютные ограничения — макс. сумма покупки в день и т.д.", — объяснил обозреватель.

В то же время он напомнил, что в этом месяце мы будем пристально следить за двумя важными площадками — положение в Сирии, а также ситуация на российской бирже и курс рубля.

"Нефть будет продолжать рушить росс. биржу — акции и рубль. Наблюдаем тоже. Сейчас цена бочки Брента — 32,72 долл.", — заметил Пономарь .

"В Сирии вчера по просьбе Саудовской Аравии собиралась Лига арабских государств, которая однозначно поддержала СА в трениях с Ираном. Также не забываем, что есть второй очень "злой" полицейский — Турция. Последние обращения Эрдогана к П(утину). — "Кто вас приглашал в Украину и в Грузию со своими войсками?" — это очень хороший и важный знак того, что Турция не отступит", — подчеркнул политолог.

"И последнее. Про референдум в Нидерландах. Помним про несколько важных вещей и не паникуем заранее: а) Экономическая часть Ассоциации уже вступила в силу 1,01 и действует без всяких референдумов; б) к апрелю (в феврале) выйдет отчет по малазийскому "Боингу", который еще больше откроет глаза европейцам на то, с кем Украина имеет дело на востоке; в) референдум не имеет юридической силы — только рекомендательная; г) Рекламная кампания за Украину должна сделать свое дело", — подытожил Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель назвал новые способы давления Запада на Россию. По его словам, чем больше нефти и газа не из России — тем лучше будет для всех.