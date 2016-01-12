Нардеп просит НАБУ заняться взяточниками в окружении Саакашвили

Обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование дела о взяточничестве чиновников Одесской ОГА от Национального антикоррупционного бюро Украины требует нардеп Александр Дроздик.

Об этом говорится в соответствующем депутатском обращении к главе НАБУ, которое депутат обнародовал на своей странице Facebook.

Парламентарий также просит проверить возможную причастность руководства Одесской ОГА, в том числе Михеила Саакашвили, к совершенного правонарушения.

"Ведь речь идет о "молодой команде" шумного одесского губернатора, который на телеэкранах "борется с коррупцией". Может, его гиперактивность является целенаправленным прикрытием для взяточничества?", — пишет депутат в комментарии на странице в соцсети.

По его убеждению, это дело в прямой компетенции НАБУ и должно стать для Бюро приоритетным.

"Если "да" — Антикоррупционное бюро должно показательно закрутить гайки и губернатору, и его советнику. Чтобы конфликтный популизм не стал новым универсальным щитом для коррупционеров", — добавил нардеп.

Дроздик не исключает, что "в Одесской ОГА сейчас как раз "подчищают концы" в этом деле". "Советника губернатора спешно уволили. НАБУ стоит спешить, пока концы не канули в море", — добавил нардеп.