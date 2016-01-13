Военный эксперт обвинил боевиков: продолжают попытки "ползучей оккупации"

На востоке Украины орудующие там боевики продолжают пытаться осуществлять "ползучую оккупацию".

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что в "серой зоне" возле Доломитного и Травневого Донецкой области была обнаружена банда врага, которая хотела пройти в сторону Семигорья.

"Группа (пехотная — ред.) была остановлена огнем сил АТО", — рассказал об инциденте народный избранник.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.