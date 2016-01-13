На Донбассе боевики нарушали "тишину", обошлось без потерь: карта зоны АТО

В течение суток террористы открывали огонь из разного оружия, отметил Лысенко.
В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня ("тишины"), открывая огонь из разного оружия, среди силовиков потерь нет.
Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.
В то же время он уточнил, что 12 января на Мариупольском направлении было абсолютно спокойно.
"На Луганском — враг дважды открывал огонь из гранатометов АГС. Эти инциденты произошли вблизи Крымского и Трехизбенка", — отметил военнослужащий.
На Донецком направлении продолжались боевые действия низкой интенсивности по всей линии разграничения. "Тактика противника остается неизменной — провокационные обстрелы наших передовых позиций с использованием стрелкового оружия и гранатометов", — добавил полковник.
По словам спикера Администрации Президента по вопросам спецоперации, наиболее длительные обстрелы оккупантов произошли в населенных пунктах Майорск, Троицкое и Пески.
Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что на востоке Украины боевики стянули под населенные пункты Первомайск, Горловка, Макеевка, Донецк, Мичурино, Безыменное запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
Карта: mediarnbo.org