Журналист объяснил, почему Крымский федеральный округ существует лишь в воспаленном сознании Путина

Россия отказалась от дальнейших поставок электроэнергии нашей стране. Сделано это в знак протеста против непродления контракта о поставках электроэнергии в оккупированный Крым — в Москве утверждают, что соглашение о поставках электроэнергии Украины было изначально увязано с этим договором. Но парадокс ситуации в том, что Украина не отказывалась поставлять электроэнергию в Крым. От украинских поставок отказалась сама Россия.

Об этом известный украинский журналист, публицист, обозреватель и политолог Виталий Портников пишет в своем блоге для Newsru.ua.

Во время переговоров о продлении контракта о поставках электроэнергии в Крым украинская сторона заявила о невозможности упоминания в договоре противоречащего международному праву и здравому смыслу "российского статуса" полуострова, напомнил журналист. Крымский федеральный округ существует лишь в воспаленном сознании Владимира Путина и тех, кто поддерживает аннексию и упоминание о нем является психиатрическим диагнозом, а не нормой международного права. Что же удивительного в том, что украинские переговорщики на этот раз отказались в добровольном порядке признавать себя кандидатами на лечение в психбольнице?

И тогда в Кремле отреагировали с упорством не желающего излечиться от шизофрении больного. Придумали какой-то опрос населения оккупированной территории, на скорую руку — еще до окончания проведения опроса — сообщили результат Путину и на основании всего этого абсурда приняли решение: Крыму свет не нужен, крымчане его не хотят. Русская тьма намного приятнее украинского света — это вам скажет любой недолеченный пациент, иронизирует автор статьи.

А теперь безумие прогрессирует — и на основании собственного же отказа от получения электроэнергии Крымом в Москве решают не поставлять электроэнергию в Украину — чтобы нас наказать, хотя мы об этих поставках и не просим. И это очень хорошо. Во-первых, потому что замечательным для нашего будущего является любой разрыв связей с Российским государством, использующим договора и поставки как оружие и средство давления. А, во-вторых, потому что желание выключить нам свет и тепло является настолько навязчивым стремлением соседей, что начинает походить на паранойю. И если мы не будем получать ни российского тепла, ни российского света — то, может быть, поможем им излечиться хотя бы от этого заболевания?

Останется шизофрения, делает вывод Портников.