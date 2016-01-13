Политолог о "геноциде" Крыма: никуда "шестеркам" не деться от Украины

Самопровозглашенные власти оккупированного Крыма просят МИД РФ содействовать факту признания "геноцида" Украиной жителей полуострова.

Данное заявление прокомментировал политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец в Facebook.

"т.н. "госсовет Крыма" просит МИД РФ содействовать факту признания "геноцида" Украиной жителей полуострова. Всего один факт из череды многих. О чем это нам говорит? Крым и крымчане не научились и никогда не смогут научиться жить без Украины", — пишет эксперт.

"Будучи насильственно оккупированными, большинство моих знакомых и друзей в Крыму, кто с ностальгией, а кто с неприязнью, больше всего говорят об одном и том же. Нет, не о Путине. Нет, не о "матушке" России. Не о том, что их спасли от войны как на Донбассе даже. Они говорят об Украине. Кто с болью, кто с ненавистью. Но всегда об одном и том же. Вот и "госсовет Крыма" туда же. Эту нить не разорвать.

Так что, "дорогие мои" новые власти, я знаю, вы это точно прочтёте, никуда вам не деться от Украины. Пусть поперёк горла, но вы всегда подсознательно знаете, что вся эта ваша байда, затеянная без вас, где вас играли как шестерок, закончится. И ваши каждоминутные проклятия в адрес настоящей Родины это только подтверждают. Ну и пожеланьице вам на Старый Новый год от меня. Не забудьте упаковать тревожный чемоданчик. Живете ведь как на вулкане", — пишет Березовец.

Ранее народный депутат Украины, лидер крымских татар и один из инициаторов блокады Мустафа Джемилев назвал заявление "горсовета" Крыма абсурдным.